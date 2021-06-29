Востоковед прокомментировал сотрудничество России и Индии в энергетике

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Профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунёв прокомментировал сотрудничество России и Индии в энергетике.
Востоковед прокомментировал сотрудничество России и Индии в энергетике
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«Сотрудничество с Индией в энергетике является вторым по важности параметром в наших отношениях после военной сферы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть возможность взаимодействия России и Индии в атомной сфере и в третьих странах.

Как добавил эксперт, большинство строительных работ по АЭС «Куданкулам» выполняют индийские фирмы.

«Поэтому перед нами перспективная сфера, но мяч находится на стороне Индии», — заключил он.

Ранее ТАСС сообщал, что «Росатом» начал строительство пятого энергоблока АЭС «Куданкулам».

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