Востоковед прокомментировал сотрудничество России и Индии в энергетике

Профессор кафедры востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Сергей Лунёв прокомментировал сотрудничество России и Индии в энергетике.

«Сотрудничество с Индией в энергетике является вторым по важности параметром в наших отношениях после военной сферы», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, есть возможность взаимодействия России и Индии в атомной сфере и в третьих странах.

Как добавил эксперт, большинство строительных работ по АЭС «Куданкулам» выполняют индийские фирмы.

«Поэтому перед нами перспективная сфера, но мяч находится на стороне Индии», — заключил он.

Ранее ТАСС сообщал, что «Росатом» начал строительство пятого энергоблока АЭС «Куданкулам».