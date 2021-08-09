Премьер Греции рассказал о ситуации с лесными пожарами в стране

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В Греции за несколько дней вспыхнули 586 пожаров, которые очень трудно потушить из-за беспрецедентной жары и засухи. Об этом рассказал греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
Премьер Греции рассказал о ситуации с лесными пожарами в стране
  • Reuters

«Последние дни были одними из самых тяжёлых для нашей страны за последние десятилетия. Мы боролись и продолжаем сражаться (с огнём. — RT) изо всех сил», — цитирует ТАСС Мицотакиса.

Он уточнил, что за несколько дней по всей Греции вспыхнули 586 пожаров.

«Пожары, которые возникли из-за беспрецедентной жары и долгих месяцев засухи, сейчас очень трудно потушить», — добавил премьер.

Он поблагодарил страны, которые предложили свою помощь в борьбе с природными пожарами в Греции.

Ранее президент России Владимир Путин в связи с экстренным обращением правительства Греции поручил увеличить российскую группировку, которая ведёт борьбу с пожарами в центральных районах республики.

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