В МИД прокомментировали акцию у посольства России в Токио

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Провокационная акция у посольства России в Токио по случаю годовщины вступления СССР в войну против милитаристской Японии проводится при попустительстве японских властей, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Николай Лахонин.
В МИД прокомментировали акцию у посольства России в Токио
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Подобные действия, осуществляемые при попустительстве японских властей, в очередной раз свидетельствуют о нежелании официального Токио и ряда политических и общественных сил страны прямо смотреть в глаза истории и извлечь из неё надлежащие уроки», — говорится в публикации.

В МИД России выразили серьёзную озабоченность попытками Японии игнорировать признанные итоги Второй мировой войны и нежеланием дать объективную оценку прошлому страны.

По информации ТАСС, в акции у посольства России в Токио принимают участие несколько десятков человек на по меньшей мере десяти автомобилях с написанными на кузовах ультраправыми лозунгами. Участники демонстрации выступают с призывами касательно Курильских островов.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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