Россия подала в МС ООН ответный меморандум по делу против Украины
Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
«В своём меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) опровергаются утверждения Киева о якобы «террористической природе» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В документе также отмечается, что такая риторика нужна Украине для «оправдания карательных мер», проводимых против Донбасса, и подведения сфабрикованных против России обвинений под юрисдикцию МС ООН.
По линии Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) Россия опровергает инсинуации о дискриминации проживающих на территории Крыма украинцев и крымских татар.
Сообщается, что в ближайшее время суд определится с дальнейшим графиком процесса.
Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года.
В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.