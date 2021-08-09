Россия подала в МС ООН ответный меморандум по делу против Украины

Россия представила Международному суду ООН (МС ООН) ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации».

Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«В своём меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) опровергаются утверждения Киева о якобы «террористической природе» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В документе также отмечается, что такая риторика нужна Украине для «оправдания карательных мер», проводимых против Донбасса, и подведения сфабрикованных против России обвинений под юрисдикцию МС ООН.

По линии Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) Россия опровергает инсинуации о дискриминации проживающих на территории Крыма украинцев и крымских татар.

Сообщается, что в ближайшее время суд определится с дальнейшим графиком процесса.

Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года.

В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.