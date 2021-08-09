Россия подала в МС ООН ответный меморандум по делу против Украины

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Россия представила Международному суду ООН (МС ООН) ответный меморандум по делу «Украина против Российской Федерации».

Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.

«В своём меморандуме наша страна представила фактологические и правовые доказательства несостоятельности украинских обвинений и настаивает на том, чтобы суд отклонил требования истца по обеим конвенциям», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

По Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (МКБФТ) опровергаются утверждения Киева о якобы «террористической природе» самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. В документе также отмечается, что такая риторика нужна Украине для «оправдания карательных мер», проводимых против Донбасса, и подведения сфабрикованных против России обвинений под юрисдикцию МС ООН.

По линии Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (МКЛРД) Россия опровергает инсинуации о дискриминации проживающих на территории Крыма украинцев и крымских татар.

Сообщается, что в ближайшее время суд определится с дальнейшим графиком процесса.

Слушания в Гааге проходят в рамках процесса, инициированного Киевом в январе 2017 года.

В июне 2018 года украинская сторона передала расширенный меморандум в суд ООН. В документе из 17,5 тыс. страниц утверждается, что Россия нарушила две международные конвенции.

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