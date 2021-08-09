Россия вводит персональные санкции против ряда граждан Великобритании
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Об этом сообщается на официальном сайте МИД России.
«Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации. Данные меры введены в соответствии с Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», — говорится в тексте заявления замдиректора департамента информации и печати МИД России Николая Лахонина.
В Москве призвали руководство Соединённого Королевства отказаться от необоснованной конфронтационной линии в отношении России и отметили, что недружественные шаги не останутся без ответа.
В декабре 2020 года правительство Великобритании объявило о введении санкций против трёх российских граждан и специального отряда быстрого реагирования «Терек» по обвинению в нарушении прав человека. Ограничительные меры были введены в отношении спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции города Аргун Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова.
В МИД России назвали эти меры необоснованными выпадами Лондона и наглядной демонстрацией истинных намерений руководства страны в отношении дальнейшего выстраивания своего курса на российском направлении.