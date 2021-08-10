В Европейском парламенте подняли вопрос о шпионаже в ЕС со стороны иностранных государств

Член Европарламента от Бельгии Филип Де Ман (группа «Идентичность и демократия») поднял вопрос о шпионаже на территории ЕС со стороны иностранных держав. Свою позицию депутат выразил в соответствующем обращении к Еврокомиссии. RT ознакомился с документом.

Как напомнил Де Ман, в июне Европарламент обратился к Соединённым Штатам за разъяснениями в связи со «шпионской деятельностью» Вашингтона в Европе. При этом Де Ман уточнил, что такую работу американской стороне помогала проводить Дания, страна — член Европейского союза.

По словам депутата, уже давно известно, что «США без колебаний шпионят за своими союзниками».

В частности, отметил Де Ман, такую политику Соединённые Штаты проводят, чтобы получить коммерческую выгоду, например в ситуации с продажами оборонного оборудования.

В связи с этим он обратился к Еврокомиссии с вопросом, был ли проведён «детальный обзор» того, какие страны «активно участвуют в шпионаже на территории ЕС» и какие секторы в этом отношении являются наиболее уязвимыми.

«Меры по контршпионажу находятся в компетенции государств-членов. В какой степени Еврокомиссия координирует разведывательную деятельность между государствами-членами?» — также поинтересовался Де Ман.

В мае европейские СМИ передавали, что спецслужбы Дании помогали Агентству национальной безопасности США следить за рядом европейских политиков. В их числе были канцлер Германии Ангела Меркель, нынешний президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и другие высокопоставленные лица из Швеции, Франции и Норвегии.

В Париже и Берлине призывали власти Соединённых Штатов и Дании прокомментировать опубликованную в СМИ информацию.