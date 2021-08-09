Лукашенко в ответ на санкции назвал власти Британии прихвостнями США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя британские санкции в отношении республики, назвал власти Великобритании американскими прихвостнями.

«Сегодня экономические санкции кто введёт? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские. Извините, я не вам лично говорю», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста на пресс-конференции.

9 августа британские власти ввели пакет новых торговых, финансовых и авиационных ограничений в отношении Белоруссии.

В частности, рестрикции направлены на запрет полётов и посадок самолётов белорусских авиаперевозчиков в королевстве. Как уточнили в Лондоне, это сделано для «сокращения доходов, поступающих режиму Лукашенко».