Лукашенко в ответ на санкции назвал власти Британии прихвостнями США

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя британские санкции в отношении республики, назвал власти Великобритании американскими прихвостнями.
Лукашенко в ответ на санкции назвал власти Британии прихвостнями США
  • РИА Новости

«Сегодня экономические санкции кто введёт? Великобритания? Господь с вами. Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании. Мы тысячу лет не знали этой Великобритании и знать не хотим. Прихвостни американские. Извините, я не вам лично говорю», — ответил Лукашенко на вопрос журналиста на пресс-конференции.

9 августа британские власти ввели пакет новых торговых, финансовых и авиационных ограничений в отношении Белоруссии.

В частности, рестрикции направлены на запрет полётов и посадок самолётов белорусских авиаперевозчиков в королевстве. Как уточнили в Лондоне, это сделано для «сокращения доходов, поступающих режиму Лукашенко».

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