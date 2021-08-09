Мэр Нагасаки призвал к сокращению ядерных запасов

Мэр японского Нагасаки Томихиса Тауэ призвал Россию и Соединённые Штаты к дальнейшему сокращению запасов ядерного оружия.

«Для полноценного продвижения процесса ядерного разоружения... я в первую очередь призываю власти России и США к мерам по дальнейшему сокращению их запасов этого вида вооружений», — приводит ТАСС слова мэра, сказанные на траурной церемонии по случаю 76-й годовщины американской атомной бомбардировки Нагасаки.

Кроме того, Тауэ попросил японское правительство «как можно скорее подписать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия».

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что решение США и России о продлении Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений стало шагом на пути к уменьшению риска ядерной катастрофы.