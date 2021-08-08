Президент Ирана получил первую дозу иранской вакцины от COVID-19

Новый президент Ирана Ибрагим Раиси получил первую дозу иранской вакцины COV Iran Barakat от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает IRNA.

Отмечается, что Раиси поблагодарил медицинский персонал за работу в пандемию, а также призвал ускорить темпы производства иранской вакцины от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.

В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.