Президент Ирана получил первую дозу иранской вакцины от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает IRNA.
Отмечается, что Раиси поблагодарил медицинский персонал за работу в пандемию, а также призвал ускорить темпы производства иранской вакцины от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций и иранская фармацевтическая компания Actoverco объявили о производстве тестовой партии российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Иране.
В июне микробиолог Евгений Плисов в беседе с Nation News призвал вакцинироваться от COVID-19.