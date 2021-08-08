В Израиле вновь ввели обязательное ношение масок на улице
- Reuters
Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.
«Штамм «дельта» из-за его характеристик, на самом деле, является новой болезнью», — приводятся слова министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица.
По его словам, несмотря на введённые ограничения, полный локдаун будет «последним шагом».
Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли решение начать с 1 августа вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer.