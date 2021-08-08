В Израиле вновь ввели обязательное ношение масок на улице

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В Израиле в связи с распространением коронавируса вновь ввели ограничения, в том числе требование ношения защитных масок на улице при скоплении более 100 человек.
В Израиле вновь ввели обязательное ношение масок на улице
  • Reuters

Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

«Штамм «дельта» из-за его характеристик, на самом деле, является новой болезнью», — приводятся слова министра здравоохранения Израиля Ницана Горовица.

По его словам, несмотря на введённые ограничения, полный локдаун будет «последним шагом».

Ранее сообщалось, что власти Израиля приняли решение начать с 1 августа вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer.

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