Израиль решил начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой Pfizer
- Reuters
Об этом сообщает «13 Канал» со ссылкой на Минздрав страны.
«Генеральный директор Минздрава профессор Нахман Аш проинформировал директоров больничных касс о необходимости подготовки третьей вакцины для лиц в возрасте 60 лет и старше, которые прививались более пяти месяцев назад», — говорится в заявлении канала.
Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.