Израиль решил начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой Pfizer

Власти Израиля приняли решение начать с 1 августа вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer.

Об этом сообщает «13 Канал» со ссылкой на Минздрав страны.

«Генеральный директор Минздрава профессор Нахман Аш проинформировал директоров больничных касс о необходимости подготовки третьей вакцины для лиц в возрасте 60 лет и старше, которые прививались более пяти месяцев назад», — говорится в заявлении канала.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.