Израиль решил начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой Pfizer

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Власти Израиля приняли решение начать с 1 августа вакцинировать от коронавируса граждан старше 60 лет, которые прививались более пяти месяцев назад, третьей дозой препарата Pfizer.
Израиль решил начать вакцинацию от COVID-19 третьей дозой Pfizer
  • Reuters

Об этом сообщает «13 Канал» со ссылкой на Минздрав страны.

«Генеральный директор Минздрава профессор Нахман Аш проинформировал директоров больничных касс о необходимости подготовки третьей вакцины для лиц в возрасте 60 лет и старше, которые прививались более пяти месяцев назад», — говорится в заявлении канала.

Ранее микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU рассказал о важности достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.

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