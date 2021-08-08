Премьер Израиля высказался об обстрелах со стороны Ливана
- Reuters
Как сообщает ТАСС, премьер заявил, что армия и власти Ливана должны взять на себя ответственность за происходящее в их стране.
«Государство Ливан и ливанская армия должны взять на себя ответственность за то, что происходит на их территории. Государство Израиль не допустит более обстрелов своей территории», — отметил он.
Ранее сообщалось, что на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги рядом с ливанской границей.
Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, две упали на территории Израиля. Израильская артиллерия открыла ответный огонь.