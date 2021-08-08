Власти Кубы легализовали малый и средний бизнес

Кубинское правительство легализовало малый и средний частный бизнес после протестов в прошлом месяце.

Об этом сообщает Интерфакс.

В соответствии с новыми правилами, на Кубе разрешается работа предприятий с численностью сотрудников до 100 человек. Таким образом, по словам президента Кубы Мигеля Диас-Канеля, государство предпринимает решительные шаги по обновлению своей экономической модели.

В июле тысячи кубинцев вышли на улицы в восьми городах страны для участия в массовых мирных протестах против правительства. Среди основных претензий лидируют нехватка еды, лекарств и предметов первой необходимости на Кубе. Также жителей беспокоит новая вспышка COVID-19 и переполненные вследствие этого больницы.