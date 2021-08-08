AP: в Греции вспыхнули три крупных лесных пожара

Грецию охватили три крупных лесных пожара, один из которых поделил пополам второй по величине остров государства Эвия, а другие два оставили разрушения, которые один из чиновников назвал «библейской катастрофой».

Об этом сообщаетAssociated Press.

Из-за пожара на острове Эвия власти вынуждены были провести эвакуацию около 1400 человек на лодках. Другие два возгорания зафиксированы на юге греческого полуострова Пелопоннес.

В субботу, 7 августа, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране. Он выразил признательность всем ведомствам и добровольцам, которые боролись и продолжают бороться с природными пожарами в стране.