AP: в Греции вспыхнули три крупных лесных пожара
Об этом сообщаетAssociated Press.
Из-за пожара на острове Эвия власти вынуждены были провести эвакуацию около 1400 человек на лодках. Другие два возгорания зафиксированы на юге греческого полуострова Пелопоннес.
В субботу, 7 августа, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране. Он выразил признательность всем ведомствам и добровольцам, которые боролись и продолжают бороться с природными пожарами в стране.