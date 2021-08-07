В Греции заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ситуация с лесными пожарами в стране немного улучшилась.
В Греции заявили об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране
  • Reuters

Об этом он сказал после посещения Координационного оперативного центра Пожарной службы Греции, где его проинформировали о ситуации с природными пожарами в стране.

«Ситуация сегодня немного лучше, чем вчера. Мы должны продолжать прикладывать интенсивные усилия по тушению всех очагов и исключению риска повторного возгорания», — цитирует его ТАСС.

Премьер выразил признательность всем ведомствам и добровольцам, которые боролись и продолжают бороться с природными пожарами в стране.

Ранее в Ростуризме заявили, что очаги возгорания в Греции находятся далеко от отелей и курортов, которые выбирают российские туристы.

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