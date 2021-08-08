В Чехии допускают возможность переговоров с «Талибаном» по Афганистану

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек допускает возможность ведения переговоров с движением «Талибан»* по ситуации в Афганистане.

Об этом он заявил в интервью газете Právo. Перевод публикации приводит ТАСС.

По словам Кулганека, Чехия должна «уважать политические реалии, складывающиеся в Афганистане» после вывода из страны воинского контингента НАТО. Он считает, что при определённых условиях в будущем Чехия сможет вести переговоры с талибами.

«Мы ушли и должны уважать реальность, которая там наступит. Нам может это не нравиться, но мы должны будем принять реальное (положение дел. — RT) в стране и при этом делать всё, чтобы Афганистан в будущем снова не стал угрозой для безопасности (Европы. — RT) из-за терроризма и миграции», — сказал глава МИД Чехии.

По мнению дипломата, отсутствие стабильности в Афганистане может привести к тому, что афганцы захотят покинуть страну и устремятся в Европу.

Постпред России при СБ ООН Василий Небензя ранее заявил, что в странах Центральной Азии встревожены тем, что боевики могут проникнуть в регион из Афганистана под видом беженцев.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.