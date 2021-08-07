Спецназовцы Грузии и Румынии провели морские учения в Чёрном море

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Силы специального назначения Грузии и Румынии провели первые совместные учения в Чёрном море. Об этом проинформировали в пресс-службе грузинского Минобороны.
Спецназовцы Грузии и Румынии провели морские учения в Чёрном море
  • © РИА Новости / Игорь Маслов

«Согласно сценарию, иностранный корабль, на борту которого находилась вооружённая группировка, проник в территориальные воды Грузии», — говорится в сообщении.

Как отмечается, грузинские и румынские силы специального назначения вместе с абордажной группой департамента береговой охраны осуществили совместную операцию.

В манёврах также принимали участие Морские силы МВД Грузии.

Уточняется, что целью совместных учений является повышение совместимости между силами специальных назначений Грузии и Румынии и укрепление партнёрских и дружественных отношений.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что учения НАТО Agile Spirit в Грузии вызывают у Москвы законную озабоченность.

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