Участники штурма Капитолия США впервые признали себя виновными

Двое участников штурма Капитолия США Скотт Фэйрламб и Девлин Томпсон признали свою вину в нападении на сотрудников полиции 6 января.

Об этом сообщает ABC News.

Фэйрламб признал себя виновным в подстрекательстве, а также нападении, оказании сопротивления и воспрепятствовании действиям сотрудников правоохранительных органов. Мужчине грозит от трёх до четырёх лет лишения свободы.

Томпсон заявил, что виновен в нападении и препятствовании работе полицейских с использованием оружия. По данным Минюста США, он орудовал металлической дубинкой, пытаясь выбить перцовый баллончик из рук офицера полиции.

Это одни из первых признательных показаний, в которых участники штурма Капитолия признали факт применения насилия.

6 января в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников на тот момент президента США Дональда Трампа, переросшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.