В Генконсульстве России прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в Хургаде

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Пресс-секретарь Генерального консульства России в АРЕ Никита Шилин прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в Хургаде.
В Генконсульстве России прокомментировали эпидемиологическую ситуацию в Хургаде
  • Reuters

«Согласно официальной статистике, в этой стране, в принципе, фиксируется устойчивая тенденция по сокращению суточного числа заболевших», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, эпидемическая обстановка в курортных городах провинции Красное Море, в том числе в Хургаде, Бур-Сафаге, Эль-Гуне и Марса-эль-Аламе, по сравнению с остальными регионами Египта представляется более благоприятной.

Как отметил Шилин, в стране активно проводится вакцинация от COVID-19.

«Сотрудники аэропортов городов Хургада, Марса-эль-Аламе и Беренис, а также сотрудники гостиниц, туристических фирм, полиции и силовых структур провинции Красное Море полностью привиты от COVID-19», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Росавиация выдала восьми российским авиакомпаниям допуски на регулярное выполнение рейсов в Египет.

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