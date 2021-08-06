Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против России в Европе
- РИА Новости
По его словам, информация сегодня стала одним из видов вооружений.
«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — цитирует министра ТАСС.
Он отметил, что эти структуры распространяют многие слухи, от них исходят «не самые лучшие ароматы». В них, как рассказал Шойгу, проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной работы в России.
Ранее в Госдуме рассказали о демонизации России польскими властями.