Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против России в Европе

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Центры подрывной пропаганды против России работают в Риге, Таллине и Варшаве, сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу на встрече с коллективом предприятия «Красмаш».
Шойгу рассказал о центрах подрывной пропаганды против России в Европе
  • РИА Новости

По его словам, информация сегодня стала одним из видов вооружений.

«В Риге создан центр стратегии пропаганды, центры созданы в Таллине, Варшаве. Там создаётся информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране», — цитирует министра ТАСС.

Он отметил, что эти структуры распространяют многие слухи, от них исходят «не самые лучшие ароматы». В них, как рассказал Шойгу, проходят подготовку в том числе и россияне для ведения подрывной информационной работы в России.

Ранее в Госдуме рассказали о демонизации России польскими властями.

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