Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП на западе Турции нет

Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом на западе Турции нет. Об этом сообщили в российском посольстве в Анкаре.

«6 августа в 04:45 в районе Сома провинции Маниса на западе Турции автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 37», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

2 августа автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.