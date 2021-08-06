Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП на западе Турции нет

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Россиян среди пострадавших в ДТП с автобусом на западе Турции нет. Об этом сообщили в российском посольстве в Анкаре.
Посольство: россиян среди пострадавших в ДТП на западе Турции нет
  • РИА Новости

«6 августа в 04:45 в районе Сома провинции Маниса на западе Турции автобус, следовавший по маршруту Стамбул — Измир, въехал в припаркованный на обочине грузовик. В результате ДТП погибли шесть человек, пострадали 37», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, по предварительным данным, россиян среди пострадавших и погибших нет.

2 августа автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.

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