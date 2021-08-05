В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции

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Четверо россиян, пострадавших в ДТП с автобусом в Турции, остаются в больнице, один из них находится в реанимации, заявили в Ростуризме.
В Ростуризме рассказали о состоянии пострадавших в ДТП россиян в Турции
  • Reuters

«По данным туроператора «НТК Интурист», в больнице остаются четверо российских туристов, пострадавших в результате произошедшего 2 августа 2021 года ДТП в турецкой провинции Анталья. Один из них находится в реанимации, двое были переведены из реанимации в обычную палату. Ещё один пострадавший также находится в общей палате», — сообщили в ведомстве.

Остальные пациенты были выписаны, добавили там.

Домой вылетели 13 туристов, ещё двое должны будут отправиться в Россию в ближайшее время.

В понедельник, 2 августа, автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.

Ещё десять российских туристов уже вернулись в Самару.

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