В Бразилии заявили, что не меняли параметры национальных испытаний «Спутника V»
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бразильского регулятора.
«Anvisa заявляет, что не вносило дополнительные условия, кроме тех, что были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины», — говорится в тексте.
Агентство пояснило, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины «Спутник V» были установлены 22 требования, которые должны были выполнить импортёры.
В июне стало известно, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».