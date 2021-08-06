В Бразилии заявили, что не меняли параметры национальных испытаний «Спутника V»

Бразильское Национальное агентство по санитарному надзору (Anvisa) не меняло требования к проведению национальных испытаний российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу бразильского регулятора.

«Anvisa заявляет, что не вносило дополнительные условия, кроме тех, что были указаны в изначальном решении о разрешении на ввоз вакцины», — говорится в тексте.

Агентство пояснило, что при выдаче исключительного разрешения на импорт вакцины «Спутник V» были установлены 22 требования, которые должны были выполнить импортёры.

В июне стало известно, что бразильское Национальное агентство по санитарному надзору одобрило ввоз и экстренное применение российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V».