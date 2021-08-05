Глава Минздрава Сан-Марино заявил, что у всех привившихся «Спутником V» выявлены антитела
- РИА Новости
«Это можно увидеть, если взглянуть на динамику (заболеваемости коронавирусом. — RT) в нашей стране за март и апрель (этого года. — RT). На тот момент нас захлестнула пандемия, в больницах был серьёзный наплыв заболевших COVID-19. А затем где-то через неделю после введения населению второго компонента «Спутника V», в наших больницах начали освобождаться койки — и заболеваемость в стране пошла на спад. Сейчас в Республике Сан-Марино вообще нет госпитализированных коронавирусных больных», — рассказал министр.
Ранее ЕК признала действующими на территории ЕС сертификаты о вакцинации Сан-Марино, где используется «Спутник V».