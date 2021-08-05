Почти 500 мигрантов прибыли в Великобританию через Ла-Манш за сутки

По информации МВД Великобритании, за минувшие сутки Ла-Манш пересекли 482 мигранта. Ещё 246 человек, пытавшихся достичь территории Соединённого Королевства, перехватила французская сторона.

Об этом сообщает Sky News.

В правительстве заявили, что мигранты должны искать убежище в других странах, а не пытаться добраться до Великобритании на переполненных, небезопасных лодках.

«Эти опасные переправы на небольших лодках, организованные преступными группировками, ставят под угрозу жизни людей. Эти показатели (речь идёт о количестве мигрантов. — RT) неприемлемы, поэтому мы принимаем меры по всем направлениям», — заявил представитель британских властей Дэн О'Махони.

По информации Sky News, за 2021 год Ла-Манш на небольших лодках пересекли более 10 тыс. человек.

В мае главы МИД Великобритании и Франции обсудили борьбу с нелегальной миграцией.

Глава МВД Британии Прити Патель ранее подписала с Францией соглашение в рамках сокращения потока мигрантов на территорию государства.