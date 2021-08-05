Китай в 2021 году поставит странам мира 2 млрд доз вакцин от COVID-19
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- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на Международном форуме по сотрудничеству в области вакцин против коронавируса, который проходит в онлайн-формате.
«В течение этого года Китай приложит усилия, чтобы предоставить миру 2 млрд доз вакцины от коронавируса», — цитирует его ТАСС.
Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что в стране в рамках кампании по массовой вакцинации, согласно данным на 4 августа, было сделано 1 726 223 000 прививок от COVID-19.
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев в беседе с URA.RU подчеркнул важность достижения популяционного иммунитета от коронавируса в мире.