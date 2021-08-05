Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для части населения

Франция может начать предлагать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции уязвимым группам населения, заявил президент страны Эммануэль Макрон.

«Судя по всему, потребуется третья доза вакцины для лиц со слабым здоровьем и для наиболее пожилых людей», — сказал он, отвечая на вопросы граждан в Instagram.

По его словам, Франция, как и другие европейские страны, готовится к проведению третьих прививок после окончания сезона отпусков.

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию.