Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для части населения
- Reuters
«Судя по всему, потребуется третья доза вакцины для лиц со слабым здоровьем и для наиболее пожилых людей», — сказал он, отвечая на вопросы граждан в Instagram.
По его словам, Франция, как и другие европейские страны, готовится к проведению третьих прививок после окончания сезона отпусков.
Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию.