Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для части населения

Короткая ссылка
Франция может начать предлагать третью дозу вакцины от коронавирусной инфекции уязвимым группам населения, заявил президент страны Эммануэль Макрон.
Макрон не исключил введения третьей дозы вакцины от COVID-19 для части населения
  • Reuters

«Судя по всему, потребуется третья доза вакцины для лиц со слабым здоровьем и для наиболее пожилых людей», — сказал он, отвечая на вопросы граждан в Instagram.

По его словам, Франция, как и другие европейские страны, готовится к проведению третьих прививок после окончания сезона отпусков.

Ранее официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил, что четвёртая волна пандемии охватила всю Францию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить