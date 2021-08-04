Пять сирийских военных получили ранения при атаке беспилотника
- Reuters
Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.
«С запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», — приводит ТАСС его заявление.
Это произошло на позиции вооружённых сил Сирии в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.
Ранее стало известно, что сирийские военные стабилизировали обстановку в провинции Дераа.