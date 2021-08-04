Пять сирийских военных получили ранения при атаке беспилотника

Пятеро сирийских военнослужащих получили ранения при атаке боевиков при помощи ударного беспилотника в Идлибской зоне деэскалации.

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

«С запущенного боевиками беспилотного летательного аппарата было сброшено самодельное взрывное устройство, в результате взрыва которого пятеро сирийских военнослужащих получили ранения», — приводит ТАСС его заявление.

Это произошло на позиции вооружённых сил Сирии в районе населённого пункта Урум-эс-Сугра провинции Алеппо.

Ранее стало известно, что сирийские военные стабилизировали обстановку в провинции Дераа.