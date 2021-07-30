Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что сирийские военные стабилизировали обстановку в провинции Дераа.

Как отметил Кулить, бойцы одной из антиправительственных группировок ранее атаковали позиции правительственных сил в данной провинции.

«Усилиями Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики обстановка стабилизирована, с 30 июля установлен режим прекращения огня», — цитирует его ТАСС.

Он также подчеркнул, что сирийскими органами безопасности достигнуты договорённости с лидерами вооружённых формирований по урегулированию ситуации.

Ранее Кулить заявил, что сирийская армия с помощью комплекса «Панцирь-С» уничтожила запущенный боевиками беспилотник.