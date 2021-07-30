Сирийские военные стабилизировали обстановку в провинции Дераа
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Как отметил Кулить, бойцы одной из антиправительственных группировок ранее атаковали позиции правительственных сил в данной провинции.
«Усилиями Вооружённых сил Сирийской Арабской Республики обстановка стабилизирована, с 30 июля установлен режим прекращения огня», — цитирует его ТАСС.
Он также подчеркнул, что сирийскими органами безопасности достигнуты договорённости с лидерами вооружённых формирований по урегулированию ситуации.
Ранее Кулить заявил, что сирийская армия с помощью комплекса «Панцирь-С» уничтожила запущенный боевиками беспилотник.