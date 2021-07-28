Сирийская ПВО уничтожила БПЛА боевиков с помощью комплекса «Панцирь-С»
- РИА Новости
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«Вечером 27 июля сирийскими средствами противовоздушной обороны был выявлен беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками незаконных вооружённых формирований из района населённого пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Кулить, беспилотник был уничтожен сирийскими силами ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь-С».
Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что американский беспилотник нанёс удар по грузовику с продовольствием в провинции Дейр эз-Зор.