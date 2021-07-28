Сирийская ПВО уничтожила БПЛА боевиков с помощью комплекса «Панцирь-С»

Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить заявил, что сирийская армия с помощью комплекса «Панцирь-С» уничтожила запущенный боевиками беспилотник.

«Вечером 27 июля сирийскими средствами противовоздушной обороны был выявлен беспилотный летательный аппарат, запущенный боевиками незаконных вооружённых формирований из района населённого пункта Кафер-Каттар провинции Идлиб», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Кулить, беспилотник был уничтожен сирийскими силами ПВО из самоходного зенитного ракетно-пушечного комплекса российского производства «Панцирь-С».

Ранее сирийское агентство SANA сообщило, что американский беспилотник нанёс удар по грузовику с продовольствием в провинции Дейр эз-Зор.