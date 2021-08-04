США выступили против моратория на бустерные прививки от COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская сторона выступает против предложения Всемирной организации здравоохранения о моратории на бустерные (дополнительные) дозы вакцины от коронавируса.

Трансляцию брифинга Псаки вёл C-Span.

«Мы считаем это неправильным выбором», — сказала она.

Она заявила, что власти США в случае необходимости могут и обеспечивать население страны бустерными дозами вакцин, и направлять препараты в другие страны.

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что организация призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября.

Он объяснил, что это помогло бы направить больше доз вакцины от COVID-19 в страны с низкими доходами, испытывающие нехватку препаратов.