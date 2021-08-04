Израильская артиллерия продолжает наносить удары вдоль ливанской границы

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Израильская артиллерия продолжает наносить удары вдоль ливанской границы в ответ на недавний запуск трёх ракет, две из которых упали на территории Израиля.
Израильская артиллерия продолжает наносить удары вдоль ливанской границы
  • Reuters

«В ответ на ракеты, выпущенные сегодня из Ливана в сторону Израиля, артиллерия ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям вдоль ливанской границы», — сообщает армия Израиля.

4 августа в полдень на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги рядом с ливанской границей.

Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, две упали на территории Израиля. Артиллерия открыла ответный огонь.

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