Израильская артиллерия продолжает наносить удары вдоль ливанской границы в ответ на недавний запуск трёх ракет, две из которых упали на территории Израиля.

«В ответ на ракеты, выпущенные сегодня из Ливана в сторону Израиля, артиллерия ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям вдоль ливанской границы», — сообщает армия Израиля.

4 августа в полдень на севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги рядом с ливанской границей.

Как сообщили в израильской армии, со стороны Ливана были выпущены три ракеты, две упали на территории Израиля. Артиллерия открыла ответный огонь.