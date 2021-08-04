Посол России посетил Министерство внешнеэкономических дел КНДР

Посол России Александр Мацегора 3 августа «впервые после длительного перерыва, обусловленного принятыми здесь жёсткими противоэпидемическими мерами, посетил Министерство внешнеэкономических дел КНДР, где встретился с руководителем этого ведомства Юн Чжон Хо».

Об этом сообщается на странице российской дипмиссии в Facebook.

«Посол поздравил товарища Юн Чжон Хо с состоявшимся в январе с. г. назначением на высокий пост министра. Тот, в свою очередь, поблагодарив за тёплые слова, выразил надежду на тесное взаимодействие возглавляемого им коллектива с российской дипломатической миссией», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «в ходе беседы стороны обменялись мнениями по текущему состоянию торгово-экономических связей между двумя странами».

«В условиях санкционных и противоэпидемических ограничений их развитие сталкивается с серьёзными проблемами. Достигнута договорённость активизировать совместные усилия с тем, чтобы, в том числе задействуя рычаги Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, подготовить все необходимые предпосылки для ускоренного восстановления встречных товарных потоков после открытия границ. Посол заверил своего собеседника, что российская сторона к этой работе готова. Добавим: разумеется, при соблюдении всех принятых нами на себя международных обязательств», — рассказали в посольстве.

В апреле Мацегора рассказал о ситуации в КНДР.