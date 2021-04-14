Посол России рассказал о ситуации в КНДР

Посол России в Пхеньяне Александр Мацегора в интервью ТАСС рассказал о ситуации в КНДР.

«Слава богу, до «трудного похода» (голода во второй половине 1990-х годов) пока ещё далеко, и, надеюсь, дело до него не дойдёт. Я хорошо помню, что здесь было во второй половине 1990-х годов, и мне есть с чем сравнивать», — рассказал дипломат.

По его словам, нынешняя ситуация в КНДР «очень непростая, но она ни в какое сравнение не идёт с той бедой, которая обрушилась на страну тогда».

«Главное — сегодня в стране нет голода», — добавил Мацегора.

Ранее посольство России в Пхеньяне сообщило, что КНДР покинула значительная часть иностранных дипломатов, в стране наблюдается острый дефицит товаров и лекарственных средств.