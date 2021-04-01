Посольство России сообщило о ситуации в КНДР на фоне пандемии

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Посольство России в Пхеньяне сообщило, что КНДР покинула значительная часть иностранных дипломатов, в стране наблюдается острый дефицит товаров и лекарственных средств.

В посольстве считают, что иностранные дипломаты продолжат покидать Северную Корею.

По данным российского диппредставительства, в КНДР осталось менее 290 иностранных сотрудников. 

«Покидающих корейскую столицу можно понять — далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем», — говорится в сообщении посольства в Facebook.

В сообщении говорится, что в КНДР закрылись представительства Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, а также уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

«Свои государства сейчас здесь представляют только девять послов и четыре временных поверенных в делах, причём персонал большинства ещё функционирующих здесь посольств сокращён до минимума», — заявили в посольстве.

В феврале официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возвращение дипломатов из КНДР.

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