Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возвращение дипломатов из КНДР.

«Что касается пути, который пришлось пройти, чтобы вернуться домой. К сожалению, он связан с жёстким режимом, введённым в связи с COVID-19 в Северной Корее. Существует другой путь возвращения в Россию — через Китай, но там нужно будет проходить трёхнедельный карантин», — заявила она в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, второй путь тоже сложно назвать коротким или лёгким. Он включает и часть маршрута, когда нужно перемещаться на дрезине.

Как отметила Захарова, власти КНДР не в первый раз позволяют покинуть страну такими исключительными способами, несмотря на обращения Москвы.

«Вообще, это отношение не к российским дипломатам, а к дипкорпусу в принципе, который аккредитован в Пхеньяне. Но что касается нас, приходится таким способом возвращаться. И даже заболевания служащих не являются поводом для северокорейских коллег для изменения режима. Но главное, что наши дипломаты сохраняют оптимизм вот в таких чрезвычайных обстоятельствах», — цитирует Захарову kp.ru.

Ранее сообщалось, что сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей, которые проделали часть пути к российской границе на дрезине, вылетели из Владивостока в Москву.