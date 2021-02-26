Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву

Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей, которые проделали часть пути к российской границе на дрезине, вылетели из Владивостока в Москву.

Об этом сообщает представительство МИД России во Владивостоке на своей странице в Facebook.

«Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей... На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России опубликовал видео, на которых снят выезд сотрудников посольства из КНДР.

Так как железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сотрудники дипмиссии.