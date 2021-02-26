Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву

Короткая ссылка
Сотрудники российского посольства в КНДР и члены их семей, которые проделали часть пути к российской границе на дрезине, вылетели из Владивостока в Москву.
Выехавшие из КНДР на дрезине дипломаты вылетели в Москву
  • © facebook.com/MIDRussia

Об этом сообщает представительство МИД России во Владивостоке на своей странице в Facebook.

«Сотрудники представительства содействовали выезду с территории КНДР группы сотрудников российского посольства в Пхеньяне и членов их семей... На российской территории соотечественников автобусом доставили во владивостокский аэропорт, откуда они отбыли в Москву авиатранспортом», — говорится в сообщении.

Ранее МИД России опубликовал видео, на которых снят выезд сотрудников посольства из КНДР.

Так как железнодорожное сообщение между двумя странами закрыто из-за пандемии, часть пути им пришлось преодолеть на дрезине, которую толкали сотрудники дипмиссии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить