Оман направил корабли и самолёты в район инцидента с Asphalt Princess

Оман направил в район инцидента с судном Asphalt Princess, о захвате которого сообщалось накануне, корабли и военную авиацию для обеспечения безопасности. Об этом сообщил Центр по морской безопасности Омана.

«Центр по морской безопасности Султаната Оман продолжает отслеживать ситуацию с Asphalt Princess в международных водах после того, как ему поступила информация о его захвате в Оманском заливе. ВВС Омана совершили несколько вылетов в район инцидента, в дополнение к этому несколько кораблей были направлены для обеспечения безопасности международных региональных вод», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее о захвате танкера Asphalt Princess недалеко от побережья ОАЭ сообщил телеканал Sky News. По словам источников, на борт судна проникла группа из «восьми или девяти вооружённых лиц».

В британском МИД заявили, что проводят срочное расследование инцидента.

Позднее стало известно, что вооружённые люди, захватившие танкер, покинули его.