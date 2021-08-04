Оман направил корабли и самолёты в район инцидента с Asphalt Princess
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«Центр по морской безопасности Султаната Оман продолжает отслеживать ситуацию с Asphalt Princess в международных водах после того, как ему поступила информация о его захвате в Оманском заливе. ВВС Омана совершили несколько вылетов в район инцидента, в дополнение к этому несколько кораблей были направлены для обеспечения безопасности международных региональных вод», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее о захвате танкера Asphalt Princess недалеко от побережья ОАЭ сообщил телеканал Sky News. По словам источников, на борт судна проникла группа из «восьми или девяти вооружённых лиц».
В британском МИД заявили, что проводят срочное расследование инцидента.
Позднее стало известно, что вооружённые люди, захватившие танкер, покинули его.