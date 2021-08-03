В Британии сообщили о возможном захвате танкера у берегов ОАЭ

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Танкер Asphalt Princess, предположительно, был захвачен в Оманском заливе возле побережья ОАЭ. Об этом сообщил Sky News.
В Британии сообщили о возможном захвате танкера у берегов ОАЭ
  • © Reuters

Отмечается, что Морская торговая организация Великобритании заявила об инциденте с судном в Оманском заливе, охарактеризовав его как «потенциальный захват».

Как заявили источники телеканала, группа из «восьми или девяти вооружённых лиц» поднялась на борт танкера Asphalt Princess. По словам источника, «это была несанкционированная посадка в Оманском заливе».

В МИД Великобритании заявили, что проводят «срочное расследование инцидента на судне возле ОАЭ».

Как уточняет ТАСС, танкер Asphalt Princess ходит под флагом Панамы.

Ранее стало известно, что принадлежащий японской компании танкер Mercer Street под флагом Либерии подвергся нападению в Аравийском море.

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