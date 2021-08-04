В МИД рассказали о постминистерской конференции Россия — АСЕАН
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Об этом сообщается на сайте российского МИД.
Отмечается, что «состоялся конструктивный разговор по ключевым вопросам российско-асеановских отношений, которым в этом году исполняется 30 лет».
«Очерчен круг приоритетных задач, в первую очередь по подготовке документов для принятия на высшем уровне. Единодушно отмечен насыщенный и динамичный характер стратегического партнёрства между нашей страной и ассоциацией», — говорится в сообщении.
В МИД заявили, что «особый упор был сделан на важности наращивания кооперации в области противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции».
«Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, в том числе связанной с наркотиками. Намечены конкретные шаги по углублению практического сотрудничества в сферах промышленности, науки и инноваций, информационно-коммуникационных технологий. В ходе обмена мнениями по международной и региональной проблематике подчеркивалась актуальность уплотнения координации между Россией и АСЕАН по вопросам формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе инклюзивной, основанной на международном праве архитектуры безопасности и развития, а также укрепления асеаноцентричных объединений», — добавили в министерстве.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).