В МИД рассказали о постминистерской конференции Россия — АСЕАН

В рамках серии министерских мероприятий по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Игорь Моргулов 4 августа в видеоформате принял участие в постминистерской конференции Россия — АСЕАН.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

Отмечается, что «состоялся конструктивный разговор по ключевым вопросам российско-асеановских отношений, которым в этом году исполняется 30 лет».

«Очерчен круг приоритетных задач, в первую очередь по подготовке документов для принятия на высшем уровне. Единодушно отмечен насыщенный и динамичный характер стратегического партнёрства между нашей страной и ассоциацией», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что «особый упор был сделан на важности наращивания кооперации в области противодействия пандемии новой коронавирусной инфекции».

«Акцентирована необходимость активизации совместных усилий по борьбе с терроризмом и транснациональной преступностью, в том числе связанной с наркотиками. Намечены конкретные шаги по углублению практического сотрудничества в сферах промышленности, науки и инноваций, информационно-коммуникационных технологий. В ходе обмена мнениями по международной и региональной проблематике подчеркивалась актуальность уплотнения координации между Россией и АСЕАН по вопросам формирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе инклюзивной, основанной на международном праве архитектуры безопасности и развития, а также укрепления асеаноцентричных объединений», — добавили в министерстве.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что дополнительную динамику товарообороту России и АСЕАН позволит придать наращивание взаимодействия ассоциации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).