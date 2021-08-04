Попова заявила о напряжённой ситуации с коронавирусом в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

«Она, безусловно, остаётся пока достаточно напряжённой», — заявила Попова в беседе с радио «Комсомольская правда».

По её словам, «наблюдается снижение еженедельных темпов прироста заболевших, что говорит о наметившейся тенденции к стабилизации эпидемического процесса».

Глава Роспотребнадзора отметила, что сейчас необходимо «максимально охватить население прививками».

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил об отсутствии «идеального» препарата против COVID-19.

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