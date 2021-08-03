RT в июне стал лидером среди новостных вещателей по числу уникальных посетителей в YouTube

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В июне телеканал RT стал лидером среди мировых новостных вещателей по числу уникальных посетителей в YouTube.
RT в июне стал лидером среди новостных вещателей по числу уникальных посетителей в YouTube
  • РИА Новости

Об этом свидетельствует инфографика Tubular Audience Ratings.

Согласно данным сервиса, в июне число уникальных пользователей RT в YouTube достигло 73 млн. 

«Вот такую красоту прислали из Tubular — по YouTube за июнь мы на первом месте (все наши каналы). Обгоняем бибиси, эйбиси и сиэнэн», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    В ноябре 2020 года RT вошёл в топ-3 мировых новостных вещателей по числу уникальных посетителей старше 18 лет в соцсетях.

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