В ноябре телеканал RT вошёл в топ-3 мировых новостных вещателей по числу уникальных посетителей старше 18 лет в соцсетях.

Об этом свидетельствует инфографика Tubular Audience Ratings.

По числу уникальных пользователей в соцсетях телеканал RT занял четвёртое место.

«В ноябре мы на третьем месте среди ВСЕХ мировых новостных вещателей по количеству уникальных пользователей в соцсетях старше 18 — обошли BBC и CNN. И на четвёртом — по количеству уникальных пользователей в соцсетях, впереди того же CNN. Красавчики, коллектив», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.