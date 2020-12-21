RT вошёл в топ-3 мировых новостных вещателей по числу уникальных посетителей старше 18 лет в соцсетях

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RT
В ноябре телеканал RT вошёл в топ-3 мировых новостных вещателей по числу уникальных посетителей старше 18 лет в соцсетях.
RT вошёл в топ-3 мировых новостных вещателей по числу уникальных посетителей старше 18 лет в соцсетях
  • © RT

Об этом свидетельствует инфографика Tubular Audience Ratings.

    По числу уникальных пользователей в соцсетях телеканал RT занял четвёртое место.

      «В ноябре мы на третьем месте среди ВСЕХ мировых новостных вещателей по количеству уникальных пользователей в соцсетях старше 18 — обошли BBC и CNN. И на четвёртом — по количеству уникальных пользователей в соцсетях, впереди того же CNN. Красавчики, коллектив», — написала в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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