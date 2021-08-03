В Шотландии с 9 августа отменяется ряд ограничений по коронавирусу
- Reuters
Об этом сообщает Sky News.
C 9 августа жителям Шотландии, которые имели контакт с заболевшим коронавирусом, но прошли полную вакцинацию, не придётся самоизолироваться, если у них отрицательный результат теста и с момента введения второй дозы прошло две недели.
«Это значительно сократит время, которое людям придётся проводить в изоляции», — сказала первый министр Шотландии.
Отмечается, что дети, имевшие контакт с заболевшим коронавирусом, не должны будут находиться в изоляции, если они получат отрицительный тест.
В июне власти Шотландии приостановили ослабление карантинных ограничений из-за роста количества инфицирований индийским штаммом COVID-19.