В Шотландии с 9 августа отменяется ряд ограничений по коронавирусу

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что с 9 августа будут внесены изменения в ограничения, связанные с коронавирусом.

Об этом сообщает Sky News.

C 9 августа жителям Шотландии, которые имели контакт с заболевшим коронавирусом, но прошли полную вакцинацию, не придётся самоизолироваться, если у них отрицательный результат теста и с момента введения второй дозы прошло две недели.

«Это значительно сократит время, которое людям придётся проводить в изоляции», — сказала первый министр Шотландии.

Отмечается, что дети, имевшие контакт с заболевшим коронавирусом, не должны будут находиться в изоляции, если они получат отрицительный тест.

В июне власти Шотландии приостановили ослабление карантинных ограничений из-за роста количества инфицирований индийским штаммом COVID-19.