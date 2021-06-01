Шотландия приостановила ослабление карантина из-за роста случаев COVID-19

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Власти Шотландии приостановили ослабление карантинных ограничений из-за роста количества инфицирований индийским штаммом COVID-19.
Шотландия приостановила ослабление карантина из-за роста случаев COVID-19
  • Pixabay

«Решение (об ослаблении ограничений) будет приниматься с учётом данных статистики. Сейчас больше половины случаев приходится на заражение индийским штаммом, он более заразный, а это новое обстоятельство, которое не учитывалось нами в марте, при определении графика снятия ограничений. В нынешней ситуации большая часть региона должна сохранить действующий уровень ограничений, чтобы не поставить под угрозу достигнутый прогресс», — приводит РИА Новости слова первого министра региона Николы Стёрджен.

Она пообещала представить подробности по новому графику снятия ограничений в течение недели.

31 мая сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 3383 человек.

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