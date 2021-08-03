В правительстве Британии рассказали о встрече Джонсона с Тихановской

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, сообщила пресс-служба британского правительства.

Как отмечается, Джонсон осудил «серьёзные нарушения прав человека режимом Лукашенко и преследование демократических деятелей».

Кроме того, он рассказал о шагах, предпринятых Британией для привлечения режима к ответственности, включая санкции в отношении Лукашенко.

«Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году», — говорится в сообщении.

28 июля американский лидер Джо Байден встретился с Тихановской. По итогам встречи она заявила, что призвала главу Белого дома помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».