В правительстве Британии рассказали о встрече Джонсона с Тихановской

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл встречу с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской в Лондоне, сообщила пресс-служба британского правительства.
В правительстве Британии рассказали о встрече Джонсона с Тихановской

    Как отмечается, Джонсон осудил «серьёзные нарушения прав человека режимом Лукашенко и преследование демократических деятелей».

    Кроме того, он рассказал о шагах, предпринятых Британией для привлечения режима к ответственности, включая санкции в отношении Лукашенко.

    «Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году», — говорится в сообщении.

    28 июля американский лидер Джо Байден встретился с Тихановской. По итогам встречи она заявила, что призвала главу Белого дома помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить