В правительстве Британии рассказали о встрече Джонсона с Тихановской
Как отмечается, Джонсон осудил «серьёзные нарушения прав человека режимом Лукашенко и преследование демократических деятелей».
Кроме того, он рассказал о шагах, предпринятых Британией для привлечения режима к ответственности, включая санкции в отношении Лукашенко.
«Он подчеркнул приверженность Великобритании белорусскому народу, в частности, посредством увеличения финансовой поддержки белорусского гражданского общества в три раза в этом году», — говорится в сообщении.
28 июля американский лидер Джо Байден встретился с Тихановской. По итогам встречи она заявила, что призвала главу Белого дома помочь сделать республику примером «ненасильственного перехода к демократии».