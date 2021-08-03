Пятилетний ребёнок находится в тяжёлом состоянии после ДТП в Турции

Двое россиян, включая пятилетнего ребёнка, пострадавшие в результате ДТП в Турции, находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«На данный момент двое россиян, включая пятилетнего ребёнка, находятся в тяжёлом состоянии. Они прооперированы, врачам удалось стабилизировать состояние пациентов. В состоянии средней степени тяжести находятся ещё два пациента, угрозы жизни нет», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, необходимости в срочной эвакуации граждан на территорию России нет, они находятся под наблюдением врачей.

В понедельник, 2 августа, автобус с туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде провинции Анталья. Погибли три человека.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересёк разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.