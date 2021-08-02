В Ростуризме назвали предварительную причину ДТП с автобусом в Турции

Водитель автобуса, попавшего в ДТП на юге Турции, по предварительным данным, не справился с управлением, сообщила пресс-служба Ростуризма.

«По предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось», — говорится в сообщении.

Ранее в Минздраве России уточнили, что трое россиян, попавших в ДТП, погибли, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в реанимации.

Авария произошла в районе курортного города Манавгат провинции Анталья. Как сообщалось, автобус, который вёз туристов в аэропорт, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.

По информации туроператора «Интурист», в автобусе находились туристы из Самары.