В Минздраве уточнили число погибших в ДТП с автобусом в Турции россиян

Трое россиян, попавших в ДТП с автобусом на юге Турции, погибли, пятеро находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в реанимации, сообщили в пресс-службе Минздрава России.

«На данный момент из 22 человек, находившихся в автобусе, три человека погибли, пять человек находятся в тяжёлом состоянии, ещё два человека — в реанимации», — приводит ТАСС сообщение.

В ведомстве заявили, что контролируют ситуацию с оказанием медицинской помощи российским туристам.

Ранее в компании «Интурист» сообщили о четырёх погибших.

Авария произошла в районе курортного города Манавгат провинции Анталья. По данным СМИ, автобус, который вёз туристов в аэропорт, врезался в бетонное ограждение и перевернулся.