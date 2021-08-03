В Израиле высказались о решении ЕС направить представителя на инаугурацию президента Ирана

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Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента Ирана Эбрахима Раиси.
В Израиле высказались о решении ЕС направить представителя на инаугурацию президента Ирана
  • Reuters

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Израиля, страна выражает недоумение в связи с данным решением ЕС.

«Решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на церемонию приведения к присяге... вызывает недоумение и является грубой ошибкой», — отметили в ведомстве.

В МИД Израиля призывают ЕС отменить поездку своего представителя на инаугурацию Раиси.

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил в должности нового президента страны Эбрахима Раиси.

В июне министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что Раиси победил на президентских выборах.

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