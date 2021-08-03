В Израиле высказались о решении ЕС направить представителя на инаугурацию президента Ирана

Министерство иностранных дел Израиля прокомментировало решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на инаугурацию нового президента Ирана Эбрахима Раиси.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Израиля, страна выражает недоумение в связи с данным решением ЕС.

«Решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на церемонию приведения к присяге... вызывает недоумение и является грубой ошибкой», — отметили в ведомстве.

В МИД Израиля призывают ЕС отменить поездку своего представителя на инаугурацию Раиси.

Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил в должности нового президента страны Эбрахима Раиси.

В июне министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что Раиси победил на президентских выборах.