В Израиле высказались о решении ЕС направить представителя на инаугурацию президента Ирана
- Reuters
Как сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря МИД Израиля, страна выражает недоумение в связи с данным решением ЕС.
«Решение Евросоюза направить высокопоставленного представителя на церемонию приведения к присяге... вызывает недоумение и является грубой ошибкой», — отметили в ведомстве.
В МИД Израиля призывают ЕС отменить поездку своего представителя на инаугурацию Раиси.
Ранее духовный лидер Ирана Али Хаменеи утвердил в должности нового президента страны Эбрахима Раиси.
В июне министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли официально объявил, что Раиси победил на президентских выборах.